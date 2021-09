Bénin – Rentrée scolaire 2021-2022: mise à disposition gratuite d’ouvrages aux apprenants du CI

Pour cette année scolaire 2021-2022 qui démarre le lundi 20 septembre 2021, les apprenants du cour d’Initiation (CI) pourront bénéficier gratuitement, de la part du gouvernement, des nouveaux ouvrages du français et de la mathématique.

C’est à travers un communiqué en date, à Porto Novo, de ce jeudi 2 Septembre, que l’information est portée à la connaissance des parents d’élèves ainsi que l’ensemble de la communauté scolaire nationale. Certains ouvrages utilisés au cour d’Initiation (CI) seront mis, gratuitement, à la disposition des apprenants.

Il s’agit en l’occurrence du livre décodable de français encore appelé manuel de français et des cahiers d’activités de français et de mathématiques pour compter de la rentrée scolaire 2021-2022 qui démarre le lundi 20 septembre 2021. Lire ci-dessous le communiqué du MEMP.

« Les anciens ouvrages que sont: les manuels et cahiers d’activités de français et de mathématiques dudit cours ne comptent plus dans les documents officiels retenus au titre de l’année scolaire 2021-2022 dans toutes les écoles primaires et privées sur toute l’étendue du territoire national » peut-on lire sur la note N° 044/MEMP/DC/SGM/DIIP/SP, signé par le Ministre des Enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou. Les parents d’élèves sont ainsi invités « à la vigilance pour ne pas gaspiller leur ressources dans l’acquisition des anciens ouvrages qui ne sont plus d’usages. »