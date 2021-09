Bénin – Rentrée 2021-2022: les anciens ouvrages de français et de mathématique retirés au CI

Certains documents didactiques de l’enseignement maternel et primaire (MEMP) ne comptent plus dans les documents officiels retenus au titre de l’année scolaire et académique 2021-2022.

C’est par un communiqué du ministère de l’enseignement maternel et primaire (MEMP) en date de ce jeudi 2 Septembre que l’information est rendue publique.

Selon ledit communiqué, les anciens ouvrages que sont les manuels et cahiers d’activités de français et de mathématiques ne sont point retenus dans les documents officiels au titre de l’année scolaire 2021-2022 dans toutes les écoles primaires publiques et privées sur l’ensemble du territoire national.

Le ministre de l’enseignement maternel et primaire passe par le même communiqué pour inviter les parents d’élèves à la vigilance pour ne pas gaspiller leur ressource dans l’acquisition des anciens ouvrages qui ne sont point d’actualité.

Le retrait de ces anciens ouvrages selon le communiqué du ministère de l’enseignement maternel et primaire répond aux exigences des réformes du curricula de français et de la mathématique du cours d’initiation.