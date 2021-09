Bénin: rencontre annoncée entre Patrice Talon et les députés de la 8è législature

Semaine d’échanges assez fournie pour le président Patrice Talon. Après avoir pris en audience le président de l’association des maires du Bénin, c’est maintenant avec les députés que le chef de l’Etat entend échanger.

Selon les informations, la rencontre entre le numéro 1 béninois et les parlementaires aura lieu le jeudi 23 Septembre. En présence de la représentation nationale, le président de la République va exposer la marque qu’il entend imprimer à son second mandat constitutionnel et évoquera notamment la réforme au niveau du secteur de la décentralisation.

La démarche du chef de l’Etat répond certainement à sa volonté de travailler à l’apaisement du climat socio-politique et entre en droite ligne de toutes les actions souterraines actuellement en cours pour réconcilier les adversaires politiques pour le bien du peuple béninois.