Bénin: rencontre annoncée entre Patrice Talon et Boni Yayi ce mercredi

L’ancien Chef d’Etat Boni Yayi est annoncé au Palais de la Marina ce mercredi 22 septembre 2021. Il y va pour rencontrer l’actuel président Patrice Talon.

De retour à Cotonou après plusieurs semaines d’absence, Boni Yayi rencontre Patrice Talon ce mercredi. Les deux personnalités se verront à la Présidence de la République ce mercredi 22 septembre 2021 à 10h 30.

Cette rencontre inattendue s’annonce dans un contexte de main tendue pour la décrispation de la situation sociopolitique. Président d’honneur de l’un des principaux partis de l’opposition, Boni Yayi n’a jusque-là pas été d’accord avec la gouvernance de son successeur. Les relations entre les deux personnalités, anciens amis, ont été depuis 2016, très tendues.

Depuis la fameuse rencontre de réconciliation tenue en 2016 à Abidjan, Boni Yayi et Patrice Talon n’ont plus été vus publique ensemble. Dans le cadre de la résolution de la crise politique née des législatives dites exclusives, une rencontre avait été annoncée entre les deux, mais elle n’a finalement pas eu lieu.

Ce mercredi 22 septembre, Boni et Yayi et Patrice Talon parleront probablement des sujets brûlants de l’actualité politique. La situation des « détenus et exilés politiques » pourraient être au cœur des échanges.