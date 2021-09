Bénin: rapprochement à Tchaourou entre Boni Yayi et l’He Adam Bagoudou après 5 ans de division

Le mardi 28 Septembre dernier, l’ancien président Boni Yayi et son neveu, l’honorable Adam Bagougou ont longuement échangé. Les deux hommes sont en froid depuis que l’oncle a perdu le pouvoir en 2016 et que le neveu a décidé de soutenir l’actuel président de la République.

L’ancien président Boni Yayi était en début de cette semaine à Tchaourou, sa ville natale. Il s’y est rendu dans le cadre des obsèques de dame YAYI ADJOKÈ GUÈKÈ épouse KOTCHONI, sa sœur aînée.

Les deux hommes qui s’évitent depuis plus de 5 ans ont profité de cette rencontre faite dans un cadre purement familiale pour semble-t-il aplanir leur différend. Divisés par la politique, les deux personnalités n’ont plus eu de rencontre physique et s’évitaient littéralement. Mais ce mardi, c’est plus qu’une complicité retrouvée entre Boni Yayi et son neveu et ex collaborateur au palais de la République.

Face aux regards hagards de ceux qui ont été témoins du conflit politique entre les deux, le président Boni Yayi comme pour rassurer que tout va désormais bien a longuement donné des instructions à son neveu pour que les obsèques de leur sœur commune soient faits dans les meilleures conditions.

Après Patrice Talon, Boni Yayi poursuit le processus de réconciliation…

Le rapprochement entre le député du Bloc Républicain, Adam Bagoudou et son oncle a-t-il un lien avec le processus de réconciliation qui a démarré le mercredi 22 septembre 2021? Tout pousse à le croire. Même s’il est de notre culture que les morts rapprochent les adversaires, le rapprochement entre les deux hommes n’aurait jamais été aussi facile s’il n’y avait pas eu ce début de réconciliation des acteurs politiques par la présidence de la République.

A travers le rapprochement Boni Yayi – Adam Bagoudou, c’est Tchaourou qui vient ainsi d’entamer son processus de réconciliation. L’un des pôles politiques hostile au régime de la rupture, Tchaourou à l’instar des communes comme Savè va progressivement s’ouvrir à la politique du pouvoir en place.

Cela peut bien être l’une des demandes formulées par le président de la République, Patrice Talon lors de l’audience qu’il a accordé à son prédécesseur. Quand on sait que dans une séance de négociation, chacun fait des concessions, Boni Yayi serait certainement investis de travailler à la pacification des localités du département des Collines où les violences électorales ont eu d’ampleur.

Précisons que l’ancien président Boni Yayi était à Tchaourou ce mardi accompagné par certains responsables du bureau politique des démocrates à savoir Eric Houndété, Nourénou Atchadé et Eugène Azatassou, rapporte « l’évènement précis ».