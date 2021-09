Bénin – Promotion des investissements privés: la CCI reçoit le groupe Codefine

Le bureau exécutif de la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin), mandature 2020-2025, s’est choisi, comme cheval de bataille, la promotion des investissements privés au Bénin, en vue de booster, non seulement le secteur économique national, mais aussi l’emplois des jeunes. C’est dans cette optique que le premier responsable de la CCI Bénin laisse la porte ouverte à tous les investisseurs, tant nationaux qu’internationaux.

Les responsables de la CCI Bénin et ceux du Groupe Codefine

Le bureau exécutif de la CCI Bénin, représenté par le président Arnauld Akakpo et le premier vice-président de l’institution consulaire, a initié une séance de travail avec les responsables de la société Codefine dans la matinée du mardi 31 août 2021. Codefine est un leader mondial de l’emballage et du textile, avec plus de 55 années d’expérience dans le commerce, la distribution, la fabrication, la recherche et le développement. Domiciliée sur le territoire suisse, Codefine dispose d’un réseau international de bureaux et de représentants, qui assistent localement en cas de besoin, en tant que conseillers professionnels en solutions techniques, logistiques et gestion des risques.

Une antenne du groupe Codefine en perspective

Après plusieurs minutes d’intenses et fructueuses discussions, la délégation du groupe, accompagnée du président de la CCI Bénin et du premier vice-président de la chambre consulaire du Bénin, a fait un tour à la Zone économique de Glo Djigbé, dans le but de matérialiser un choix de leur implantation sur le sol béninois, afin de produire toute forme d’emballage.

Ayant pris fonction le vendredi 7 février 2020, la mandature 2020-2025 de la CCI Bénin a, d’une part, donné un coup d’accélérateur à l’institution consulaire. D’autre part, les élus consulaires sont plus accessibles et très proches des opérateurs économiques, les promoteurs des Micro, petites et moyennes entreprises (MPME), de même que les dirigeants des grandes structures. Par ailleurs, avec des initiatives comme le café numérique et les programmes de formation et d’accompagnement mis en place, les entrepreneurs jouissent pleinement des efforts consentis par Arnauld Akakpo et son équipe, histoire de booster leurs performances et influer positivement sur leurs résultats.