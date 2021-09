Bénin-Projet de loi de finances: 2.541,203 milliards de FCFA pour l’année 2022

Le Conseil des ministres du mercredi 29 septembre 2021 a adopté le décret portant transmission à l’Assemblée nationale, pour examen et vote, du projet de loi de finances pour la gestion 2022. Le projet de budget s’équilibre, en ressources et en charges, à 2.541,203 milliards de FCFA.

Les députés sont invités à se prononcer sur le projet de loi de finances pour la gestion 2022. Le projet de loi a été transmis au Parlement par décret pris par le gouvernement. Selon le compte-rendu du Conseil des ministres de ce mercredi, « le projet de budget pour l’année prochaine s’équilibre, en ressources et en charges, à 2.541,203 milliards de FCFA. Il intègre les principaux repères économique et social adoptés par le Gouvernement et débattus au Parlement le 29 juin 2021 ».

Ce projet de budget postule un taux de croissance de 7% avec un déficit budgétaire qui s’établirait à 4,5% du produit intérieur brut.

Pour le compte du projet de budget de la gestion 2022, les crédits ouverts s’établissent à 2.027,754 milliards de FCFA. Ces crédits traduisent, selon le Conseil, « une hausse du niveau des dépenses tant en matière d’investissement qu’au plan social ». Le gouvernement informe que les crédits alloués vont principalement permettre le renforcement des actions de l’Etat dans plusieurs domaines.

Les crédits alloués visent particulièrement l’extension du programme national d’alimentation scolaire intégré, les mesures de gratuité en cours dans les secteurs de l’éducation et de la santé, les mesures en faveur de la résilience et de l’autonomisation de la femme, les soutiens aux artisans et aux couches vulnérables dans le cadre de l’atténuation des effets de la pandémie de la COVID-19, le renforcement du plateau technique des hôpitaux, les allocations et aides universitaires, etc. Conseil des ministres

Le ministre d’Etat de l’Economie et des Finances est attendu devant les parlementaires pour défendre ce projet de budget qui doit illustrer « le hautement social » promis par le président Patrice Talon pour son second mandat en cours.

Quid du projet de loi de finances rectificative pour la gestion 2021 ?

En dehors du projet de loi de finances pour la gestion 2022, le gouvernement a également transmis à l’Assemblée nationale, projet de loi de finances rectificative pour la gestion 2021. Ce collectif budgétaire montre que « les ressources et les charges pour la gestion 2021, constituées des recettes et des dépenses du budget de l’Etat ainsi que des ressources et des charges de trésorerie, s’établissent à 2.985,046 milliards de FCFA contre 2.452,192 milliards de FCFA initialement prévus ». On note ainsi une hausse de 532,854 milliards de FCFA représentant une progression de 21,7%.

Spécifiquement, les ressources du budget de l’Etat remanié se chiffrent à 1.420,128 milliards de FCFA contre 1.349,914 milliards. Cette hausse est essentiellement due à l’amélioration de la capacité de recouvrement des produits de recettes intérieures par les régies financières.

Les crédits ouverts au titre des opérations budgétaires ont connu un accroissement et s’établissent à 2.056,198 milliards de FCFA contre 1.780,229 milliards initialement prévus. « Cet accroissement est porté par les dépenses d’investissement autant que par l’augmentation des crédits de transfert destinés au renforcement du volet social de l’action du Gouvernement », justifie le Conseil des ministres.