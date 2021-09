Bénin: « Patrice Talon ne peut pas m’interpeller », Parfaite dénonce des « propos travestis »

Au Bénin, la grosse actualité sur les réseaux sociaux depuis la soirée du lundi 13 septembre tourne autour des propos de Parfaite de Banamè, dieu autoproclamé, impliquant le président Patrice Talon. Critiquée pour lesdits propos, celle qui se définit comme « dieu » est revenue à la charge et tente de réexpliquer ses propos, qui auraient été travestis.

Indexée dans une lettre ouverte, adressée à Patrice Talon, Parfaite avait confié à ses fidèles, que le Chef de l’Etat ne peut pas l’interpeller sur les faits relatés dans ladite correspondance. Selon ses dires, le président de la République ne peut se retourner contre elle, car elle est « dieu » et le « tient dans ses mains » (en langue locale fon). Selon Parfaite, ces propos qui ont été abondamment relayés sur la toile, auraient été sortis de leur contexte. Une manœuvre qu’elle attribue à son ex-disciple Jean-Claude Assogba, auteur de la lettre ouverte.

Parfaite de Banamè affiche une assurance et se dit inébranlable. Ce qui compte visiblement pour le dieu autoproclamé c’est la compréhension que ses fidèles ont des propos. « Vous mes fidèles, vous m’avez compris. Vous avez compris le contexte dans lequel j’ai parlé. « J’ai bien écouté l’audio….Là où j’ai parlé de Patrice Talon… Jean-Claude a sorti les propos de leur contexte. Il a travesti les propos et en a fait une large diffusion », a confié Daagbo à l’une de ses fidèles.

Monté Patrice Talon contre la mission religieuse de Banamè…

Pour Parfaite, le seul objectif poursuivi par le sieur Jean-Claude Assogba est de monter le président de la République contre la mission de Banamè. Mais elle confiante et sait que Patrice Talon ne tombera pas dans le piège de l’ex-prêtre. « Patrice Talon est une personne de qualité, il n’est pas un vaurien comme Jean-Claude. Patrice Talon est un homme intelligent », a-t-elle affirmé.

Parlant des propos incriminés, elle dit n’avoir rien dit de mal. Selon ses clarifications, ses propos ne devraient pas être pris au premier degré. « Je dis Patrice Talon ne peut rien me demander. Je n’ai rien dit de mal en disant ça. Si je dois être interpellée sur la lettre, ça doit être une démarche judiciaire. Il ne revient pas à Patrice Talon de m’interpeller », a-t-elle dit.

Sur les dérives dénoncées par Jean-Claude, Parfaite ne s’y reconnaît pas et parle de mensonges. Ainsi, elle rejette les faits d’escroquerie, de proxénétisme et de rituels divers allégués dans la lettre ouverte. Au contraire, le dieu autoproclamé explique que son ancien prêtre a été chassé de la mission de Banamè pour avoir commis des infractions graves, en contradiction avec les principes et valeurs de l’église.