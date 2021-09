Patrice Talon: « Il y a aussi des enseignants qui sont harcelés par leurs élèves »

De nouvelles dispositions seront bientôt adoptées dans le cadre de la répression des faits de viol, de harcèlement, de violences conjugales et autres infractions à raison du genre. Le projet de loi a été présenté aux députés ce jeudi 23 septembre 2021, en présence du président Patrice Talon. Dans son intervention, il a montré la voie à suivre aux enseignants pour ne pas tomber sur le coup de la loi.

La répression contre le harcèlement sexuel en milieux scolaire va devenir très corsée. Le projet de loi portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du genre et de protection de la femme en République du Bénin, aborde la question sous toutes les formes possibles. « Cela est important pour notre pays parce que les déviances dans le secteur de l’éducation sont graves », a déploré Patrice Talon.

Pour la plupart du temps, ce sont les élèves qui se retrouvent en position de victime quand on parle de harcèlement sexuel le milieu scolaire. Mais certains enseignants subissent aussi cet acte de la part de leurs élèves. Le projet de loi met l’accent sur cet aspect qui n’est pas souvent mis en avant. « Si c’est l’enseignant qui est harcelé, il porte plainte contre l’élève. Le harcèlement sexuel n’est pas dans un sens. Il y a des enseignants qui sont harcelés par leurs élèves », a déclaré le président, selon les propos rapportés par Fraternité.

Il ne faut pas tomber dans le piège…

Les enseignants qui sont harcelés doivent tenir fort et porter plainte. S’ils font l’erreur de se laisser faire, ils ne seront plus considérés comme victimes. « Si vous vous laissez harceler et que vous tombez dans le piège, et qu’une relation est établie, elle sera considérée comme victime, mais vous êtes l’auteur », a dit le Chef de l’Etat.

Pour bénéficier de la protection de la loi, les enseignants harcelés doivent dénoncer leurs apprenants, le plus tôt que possible. « Il faut dénoncer avant pour bénéficier de la protection de la loi comme étant victime de harcèlement », a ajouté Patrice Talon.

Un enseignant qui tombe amoureux de son apprenant doit démissionner de la classe

Les liaisons entre apprenant et enseignant, au-delà des relations sexuelles, impactent négativement le rendu des deux acteurs. Le Chef de l’Etat fait savoir que le fait pour l’enseignant d’avoir son amoureuse dans la classe, met en difficulté sa capacité de discernement et sa pertinence dans l’appréciation du travail fourni.

On se demande si cela n’est pas de nature à perturber l’équilibre de la classe. C’est pour cela que nous avons commencé par dire qu’il sera interdit d’avoir une liaison avec son apprenant. S’il vous arrivait que l’enseignant tombe amoureux de son apprenant, il le déclare et on lui change de classe. Lorsque vous découvrez qu’une élève est amoureuse de vous, vous devez vous abstenir de vous engager dans une telle relation. Au mieux, il attend la fin de l’année pour exprimer ses intentions. Patrice Talon

Le président de la République explique que pour punir une relation sexuelle entre un enseignant et un apprenant, « c’est qu’on déclare que cette relation est la résultante d’un harcèlement sexuel ». « C’est le fait d’interdire cette relation qui va être punie dans la catégorie du harcèlement. Mais pour le viol, on n’a pas la preuve qu’ils ont fait l’amour ensemble. Le fait qu’on les ait surpris en train de s’embrasser, même si l’élève avoue qu’elle l’aime, le consentement n’est pas retenu. La relation est donc consécutive d’un harcèlement sexuel », a-t-il ajouté.