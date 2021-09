Partenariat école-entreprise: HECM jette son dévolu sur 15 structures publiques et privées

Dans le cadre de la politique, axée sur le renforcement des relations école-entreprise au Bénin, HECM signe des accords de partenariat avec 15 sociétés publiques et privées du pays.

Dans le but d’agrandir le cercle de ses entreprises partenaires, la Haute école de commerce et de management (HECM), établissement agréé par l’Etat béninois par arrêté ministériel depuis le 31 août 1999, a sollicité l’entrée en partenariat avec 15 entreprises publiques et privées, qui ont répondu favorablement à l’appel

Les entreprises bénéficiaires de ce protocole d’accord

Parmi ces entreprises bénéficiaires de cet accord de partenariat, figurent des complexes hôteliers, des sociétés de gestion immobilière, l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi (Anpe), le quotidien L’Evénement Précis, l’Hôpital de Zinvié, l’Hôpital de zone d’Abomey-Calavi, le groupe de média en ligne Bénin Web Tv, pour ne citer que celles-là. La signature du protocole d’accord a eu lieu, ce mercredi 1er septembre 2021, à la direction générale de l’établissement, sise à Missité-Jéricho, en présence du Fondateur de l’HECM, l’He Natondé Aké, le Directeur délégué de HECM, Dr Albert Chincoun, et des représentants des entreprises partenaires.

Un partenariat gagnant-gagnant

A travers ce partenariat, l’Ecole Leader entend renforcer les relations Ecole-Entreprise entre ces structures. En effet, dans la mise en œuvre de cet accord, les partenaires ont pour rôle, d’offrir des possibilités de stages académique et/ou professionnel aux apprenants de la HECM, dans la limite des places disponibles. En plus, ils peuvent être sollicités pour intervenir pour des communications ou conférences au profit des apprenants de l’Ecole.

De son côté, la Haute école de commerce et de management (HECM) s’engage à mettre à la disposition des partenaires, pour le niveau Licence professionnelle, les meilleurs étudiants parmi ses diplômés dans les filières suivantes : Gestion des ressources humaines, Marketing, Communication et Commerce, Finances comptabilité et audit, Génie informatique, Transport et logistique, Banque, Finance Assurance, Entrepreneuriat et Gestion des projets, Tourisme et Hôtellerie, Journalisme, Contrôle qualité génie agroalimentaire, Réseaux informatiques et Télécommunications, et Assistant de direction.

Pour ce qui est du niveau Master, les meilleurs étudiants à envoyer en stage dans les structures partenaires de l’Ecole seront issus des filières, ci-après : Gestion des ressources humaines, Marketing, Communication et commerciale, Finances comptabilité et audit, Banque finance assurance, Entrepreneuriat et gestion des projets et Fiscalité.

Par ailleurs, HECM s’engage à recevoir comme auditeurs les agents de ses partenaires, qui ont besoin d’une formation professionnelle en cours du soir dans l’une de ces filières. Lesquelles formations feront l’objet de conditions spéciales que la Haute école de commerce et de management (HECM) accordera aux partenaires.