Bénin – Parlement: Romaric Ogouwalé installé après la démission d’André Okounlola

Après sa nomination au poste d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin près la Russie, André Okounlola a démissionné de l’Assemblée nationale. La démission a été notifiée aux parlementaires ce jeudi 16 septembre 2021 avec l’installation de son suppléant Romaric Ogouwalé.

Le nouveau député a été officiellement installé dans ses fonctions de député ce jeudi. Il prend donc la place du désormais ex-député André Okounlola, devenu ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin près la Russie. Élu sur la liste du parti Bloc Républicain (BR) dans la 10è circonscription électorale, pour le compte de la 8è législature, Romaric Ogouwalé va désormais porter la voix du peuple béninois au sein de l’hémicycle.

Dr Romaric Ogouwalé est titulaire d’un doctorat en gestion de l’environnement et aménagement des espaces et d’un diplôme supérieur spécialisé en gestion des projets et développement local. En 2018, il fait partie des enseignants du département de Géographie et Aménagement du territoire de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC), ayant accédé au grade de Maître-Assistant des Universités du Cames.

Il a rejoint le BR en 2018, avec son parti Force républicaine engagée pour le développement (Fred), dans le cadre de la réforme du système partisan. En dehors de ses activités politiques, Dr. Romaric Ogouwalé, est un enseignant chercheur au département de Géographie et Aménagement du territoire à l’Université d’Abomey-Calavi.