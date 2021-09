Bénin: ouverture d’un atelier de validation sur la gestion de la grippe aviaire

Le ministère de l’élevage, de l’agriculture et de la pêche a organisé, le jeudi 16 septembre 2021 à Cotonou, un atelier de validation du plan d’action intégré de la gestion de la grippe aviaire au Bénin.

La grippe aviaire qui sévit depuis quelques semaines dans la sous-région ouest africaine, notamment dans certains pays limitrophes, a été récemment identifiée dans des exploitations avicoles situées dans les communes de Sèmè-Podji et d’Abomey-Calavi au Bénin.

Comme il est indiqué en pareille situation, des actions urgentes doivent être entreprises afin d’atténuer les chocs ressentis par les aviculteurs, d’apaiser les communautés victimes, d’endiguer les foyers identifiés et de favoriser la prise en charge médicale des cas contacts.

C’est pour optimiser le déploiement en urgence et selon l’approche One Health, des ressources humaines et de la communication indispensable à la réussite de la riposte à la résurgence de l’influenza Aviaire Hautement pathogène (IAHP) dans le sud du Bénin que le ministère de l’agriculture et de l’élevage et le projet régional de renforcement des systèmes de surveillance des maladies REDISSE organisent un atelier de validation du plan d’action de la gestion de la grippe aviaire.

Selon le Directeur de l’élevage du Bénin, Yao Akpo, l’impact de la résurgence du virus peut être considérable et avoir des conséquences sur les plans sanitaires , économiques, social, et alimentaires. « De plus le caractère zoonotique de cette maladie peut faire craindre une évolution avec la possibilité de cas humain et des contaminations internes », a-t-il prévenu.

Renforcement des capacités des services vétérinaires

Prenant la parole au nom du ministre de l’agriculture de l’élevage et de la pêche empêché, son conseiller technique Boubaka Djaouga a expliqué que parmi les maladies des volailles les plus médiatisées, la grippe aviaire continue de faire parler d’elle avec des apparitions spectaculaires dans le monde et dans certains Etats de l’Afrique de l’Ouest. Pour lui, l’influenza Aviaire Hautement pathogène (IAHP) est retenue au Bénin comme zoonoprioritaire et s’inscrit bien dans les maladies récurrentes et nécessitant une riposte dès son apparition.

Face à cette situation, dit-il, le renforcement des capacités des services vétérinaires et de santé publique s’avère urgent pour éviter la propagation de l’IAHP au Bénin et dans la sous-région. Pour y parvenir, les participants à cet atelier de validation ont pour mission de mobiliser les ressources techniques et d’appui à impliquer dans les activités de riposte comme les investigations épidémiologiques , la surveillance active, les opérations de police sanitaire et l’identification et le suivi des cas contact humain.

Il s’agira également pour eux de faciliter les actions de communication et de sensibilisation envers les populations riveraines pour des comportements responsables et sans psychoses et d’organiser à Cotonou, un atelier national pour la validation du plan d’urgence de gestion intégrée de la grippe aviaire au Bénin.