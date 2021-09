Bénin: Nicéphore Soglo, prendra t-il part à l’inhumation de son épouse?

Tantôt positif, tantôt négatif à la Covid-19, Nicéphore Soglo pourra-t-il participer aux obsèques de son épouse Rosine Vieyra Soglo ? C’est la question qui taraude l’esprit de plus d’un ces dernières heures. On en sait par ailleurs un peu plus sur l’état d’esprit de l’ancien président qui ne compte pas rater l’inhumation de son épouse, décédée le 25 juillet 2021.

Demain samedi 11 septembre 2021, Rosine Vieyra Soglo sera conduite à sa dernière demeure. Rentré de la France dans le cadre des obsèques, Nicéphore Soglo a été déclaré positif à la Covid-19, suite au test effectué à sa descente d’avion. Il ne s’en revenait pas, car quelques heures avant, il avait été déclaré négatif par un laboratoire parisien.

Pour se conformer malgré lui au résultat de l’aéroport de Cotonou, Nicéphore Dieudonné Soglo s’est confiné, avec une forte probabilité de ne pas participer aux obsèques de son épouse. Mais aux dernières nouvelles, l’ancien président pourrait bien participer aux activités entrant dans le cadre de l’inhumation de Rosine Vieyra Soglo.

Nicéphore Soglo testé négatif quelques heures avant l’inhumation… ?

Contestant le résultat de l’aéroport de Cotonou qui l’a déclaré positif le 31 août dernier, Soglo père a insisté pour avoir un autre test. Selon des sources proches de la famille, ce test effectué il y a 48 heures s’est révélé négatif. « Ce dernier test a été fait par la structure gouvernementale en charge de la gestion du Covid-19, zone Cotonou, une structure sous la responsabilité du docteur Didier Agbozognigbé », rapporte le journal L’Afrique en Marche.

Avec ces derniers développements, Nicéphore Dieudonné Soglo pourrait mettre fin à sa quarantaine et s’investir dans les obsèques de l’ex-première dame Rosine Vieyra Soglo. Il faut rappeler que selon les indications du Comité d’organisation, les obsèques se dérouleront dans le respect strict des mesures barrières anti-Covid.