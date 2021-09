Bénin: mutations des instituteurs dans le Département de l’Atlantique (liste)

Plusieurs enseignants du maternel et du primaire ont reçu leurs mutations dans le département de l’Atlantique.

La liste des instituteurs a été publiée ce vendredi 17 septembre 2021 par une note signée par le directeur départemental des enseignements maternel et primaire de l’Atlantique, Médard Zangronio. Les enseignants concernés sont invités à prendre service dans leurs nouvelles écoles le plus tôt que possible. Retrouvez ci-dessous l’intégralité de la liste des mutations.