Bénin: « ma vie est gravement menacée », un ex-prêtre de Banamè appelle Patrice Talon au secours

A travers une lettre ouverte rendue publique le lundi 06 septembre 2021, un ex-prêtre de la mission religieuse de Banamè appelle le président de la République au secours. Il dit être menacé de mort pour avoir dénoncé certaines pratiques, qui selon lui sont contraires à la foi chrétienne. Contacté par BENIN WEB TV, il a confirmé que la lettre vient de lui et qu’il en a fait copie à plusieurs institution dont la Criet.

Après avoir claqué la porte de la mission religieuse de Banamè, dirigée par Parfaite dit « Daagbo », il fait de grands déballages dans une lettre ouverte adressée au Chef de l’Etat. Dans ladite lettre qui fait le tour des réseaux sociaux, l’intéressé s’est identifié comme Jean-Claude Assogba, ex-prêtre de « La Très Sainte Eglise de Jésus-Christ, Mission ».

Sur 7 pages, l’ex-prêtre a fait de graves dénonciations sur la mission de Banamè. Après avoir présenté la genèse de la création de la Mission, il a exposé des inquiétudes et des pratiques qu’il juge occultes. Par ces écrits, Jean-Claude se voit dans un rôle « d’éveilleur de conscience ». Il souhaite que les fidèles de « Gaagbo » ou tous ceux qui aspirent à l’être, à se rende compte des « dérives » qu’il dénonce.

Pour ses nombreuses dénonciations, il dit être menacé. C’est pourquoi il s’adresse au Chef de l’Etat en le prenant à témoin. « Je vous prends, vous, Monsieur le Président, et toute l’opinion publique nationale et internationale à témoin au cas où quelque chose m’arriverait, à moi, ou à ma famille. Au cas où ce document ne vous parviendrait pas avant ma mort, sachez, Monsieur le Président que j’ai joué ma partition, et qu’à l’instar de Saint-Paul Apôtre, j’ai fait le bon combat… », a-t-il conclu.