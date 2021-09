Bénin: « ma tristesse est immense », Tabé Gbian pleure Nestor Wadagni

Le président du Conseil économique et social (Ces) exprime sa tristesse suite au décès de son Vice-président Nestor Wadagni. « Mon Frère Nestor Wadagni s’en est allé trop prématurément », a écrit Tabé Gbian.

Tabé Gbian, le président du Ces n’a pas pu contenir sa tristesse après le décès de Nestor Wadagni. Pour lui, ce n’était pas encore le moment. Il déplore la mort prématurée de son collaborateur.

Ma tristesse est immense. Je manque de mots pour exprimer ma consternation à l’annonce de la disparition de celui qui était, il y a encore quelques heures, mon Vice-président au Conseil Économique et Social. Mon Frère Nestor Wadagni s’en est allé trop prématurément. Tabé Gbian

Il présente ses condoléances à la la famille de l’illustre disparu. Les mots d’encouragement du président du CES vont particulièrement à l’endroit de Romuald Wadagni, ministre d’État de l’économie et des finances.

Pour rappel, le père du ministre de l’économie et des finances, Romuald Wadagni est décédé le vendredi 03 septembre 2021. Vice-président du Conseil économique et social (Ces), Nestor Wadagni était membre du parti Union Progressiste (UP). Il fait partie des premiers docteurs sortis de l’Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques (IMSP) de Dangbo. De sources concordantes, sa mort serait liée à la Covid-19.