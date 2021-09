Bénin: liste complète du classement 2021 des nouveaux bacheliers dans les universités

Les résultats du classement des nouveaux bacheliers dans les universités publiques sont disponibles depuis quelques heures. BENIN WEB TV vous offre l’intégralité de la liste du classement par université et établissement de formation.

Après les différents choix de filières effectués sur la plateforme apresmonbac.bj, les nouveaux bacheliers de l’année académique 2021-2022 sont fixés sur leur sort. Ils peuvent désormais savoir leur orientation par université et établissement de formation.

Le classement prend en compte l’Université d’Abomey-Calavi, l’Université de Parakou, l’Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques d’Abomey (UNSTIM), l’Université nationale d’agriculture et l’Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine Vétérinaires de Dakar (EISMV). Retrouvez ci-dessous la liste complète du classement.

Université d’Abomey-Calavi

Université de Parakou (UP)

l’Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques d’Abomey (UNSTIM)

Université nationale d’agriculture (Una)

l’Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine Vétérinaires de Dakar (EISMV)