Bénin: les nominations du Conseil des ministres du 29 septembre 2021

Plusieurs nominations ont été prononcées en Conseil des ministres ce mercredi 29 septembre 2021. Il s’agit de cinq cadres promus au Ministère des sports et au ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle.

Les nominations suivantes ont été prononcées, sur proposition des ministres :

Au ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle

Conseiller technique aux Affaires administratives et sociales : Monsieur Alain Alexis Coovi DEGAN

Directeur de la Planification, de l’Administration et des Finances : Monsieur Zakariyaou ABOUDOU MAMAM

Directeur des Systèmes d’Information : Monsieur Sagbo Victorin Yvonnick AZA-GNANDJI

Directeur départemental des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle du Littoral : Madame Espérance Flore Baï NOUDEHOU



Au ministère des Sports

Directeur général de l’Agence nationale des Evénements culturels, sportifs et des Manifestations officielles (ANECSMO) : Monsieur Alexandre Koffi SOSSOU.