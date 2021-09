Bénin: les grandes décisions du Conseil des ministres du 29 septembre 2021

Le gouvernement a tenu ce mercredi 29 septembre 2021, sous la présidence de Patrice Talon, Président de la République, son conclave hebdomadaire. Plusieurs décrets ont été adoptés et des nominations prononcées à l’issue de la séance. Retrouvez ci-dessous les grandes décisions prises.

Sept décrets ont été adoptés au cours du conclave gouvernemental. On note principalement les décrets portant transmission à l’Assemblée nationale pour examen du projet de loi portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du genre et de protection de la femme en République du Bénin et transmission à l’Assemblée nationale pour examen du projet de loi portant Code de l’administration territoriale. Retrouvez ci-dessous l’intégralité des grandes décisions.