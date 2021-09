Bénin: Léon Kpobli en cavale, Senamy Dan désignée CA intérimaire de Godomey

Christelle Senamy Dan est désignée Chef d’Arrondissement (CA) intérimaire de Godomey. Elle va assurer les affaires courantes en attendant l’élection d’un nouveau CA. Cette désignation effectuée par le Maire d’Abomey-Calavi Angélo Ahouandjinou, intervient après le verdict de la Criet qui condamne l’ex-CA Léon Kpobli dans l’affaire dit de « 39 ha ».

La 2è adjointe au maire de la commune d’Abomey-Calavi prend la tête de l’Arrondissement de Godomey. Christelle Senamy Dan assure l’intérim pour faire fonctionner l’administration locale. Elle a été élue Conseiller et par la suite 2è adjointe au maire de Calavi sur la liste de l’Union Progressiste, à l’issue des élections communales de 2020.

L’ex-CA de Godomey Léon Christian Kpobli ayant des démêlées avec la justice est resté jusque-là introuvable. Dans l’affaire domaniale « 39 ha », il a été reconnu coupable des faits d’abus de fonctions et condamné à 5 ans d’emprisonnement dont 2 fermes et 3 ans assortis de sursis, et à 1 million francs CFA d’amende. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a décerné un mandat d’arrêt contre « l »ex-patron de Godomey », absent à l’audience.