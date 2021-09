Bénin: le préfet Akpotrossou préoccupé du relogement des déguerpis de Xwlacodji

Le préfet du département de l’Ouémé, Dr Marie Akpotrossou, a effectué ce lundi 13 Septembre 2021, une descente sur le site retenu dans la commune de Sèmè-Kpodji, pour le relogement des ex-habitants de Xwlacodji.

L’autorité préfectorale est allée donner des instructions fermes pour l’accélération des travaux en cours sur le site d’accueil des personnes déguerpis de Xwlacodji.

Le préfet Marie Akpotrossou a profité de cette descente pour sensibiliser les populations riveraines du site d’accueil sur la nécessité de faciliter l’intégration à ces concitoyens déplacés de leur localité d’origine.

« Nous sommes des frères et sœurs d’une même Nation et nous nous devons entraide, solidarité et partage« , indique l’autorité préfectorale.

Selon elle, rien ne prouve que demain nous-mêmes ou des proches ne se retrouvent dans la même situation.

Marie Akpotrossou affiche de la fermeté…

Très attachée à la cohabitation avec les populations qui seront installées sur une superficie de 15 hectares, l’autorité préfectorale est allée à la fermeté.

Aucune complaisance ne sera autorisée , prévient-elle pour prévenir des conflits car force doit rester à la loi, fait-elle savoir.

Précisons que le préfet a fait sa descente malgré la pluie et était accompagnée pour la circonstance du maire de la commune, Jonas Gbènamèto et des acteurs impliqués.