Bénin: le Port Autonome de Cotonou accueille son second remorqueur dénommé « Bio Guerra »

Après avoir accueilli son premier remorqueur du type ASD le 22 juillet 2021, le Port Autonome de Cotonou (PAC), s’est doté d’un nouveau remorqueur de nouvelle génération. Dénommé « Bio Guerra », ce nouveau remorqueur a accosté sur le quai du port le dimanche 20 septembre 2021.

Le PAC est désormais équipé d’un nouveau remorqueur de nouvelle génération. Le projet de modernisation du Port et des équipements est définitivement une réalité. Baptisé, « Bio Guerra », moteur de type ASD plus puissant et plus résistant que d’ordinaire avec une capacité de 85 tonnes bollards pull de puissance de traction, le Port de Cotonou dispose pour la 1ère fois d’un remorqueur aussi robuste, depuis ce dimanche 20 septembre 2021.

Selon le communiqué du PAC en date de ce vendredi 24 septembre 2021, le « Bio Guerra » vient compléter le duo qu’il forme avec l’Amazone, livré en juillet dernier. Cette acquisition fait partie du projet N°1 du nouveau plan directeur du Port Autonome de Cotonou, qui vise la construction du nouveau terminal (T5) et l’amélioration de l’accès nautique. Elle annonce, sans nul doute, selon le service de communication du PAC, de meilleures perspectives « pour offrir une meilleure qualité de services à nos clients et partenaires ».