Bénin: le pass-sanitaire, visa d’accès aux activités de la Haac

Pour prendre désormais part aux réunions et toutes autres activités de la haute autorité de l’audiovisuelle et de la communication (haac), il faut être vacciné. C’est l’annonce faite ce mardi 21 Septembre par le président Rémi Prosper Moretti au cours des travaux de la deuxième session ordinaire de l’année 2021.

La participation aux travaux, réunions, commissions permanentes ou temporaires à la haute autorité de l’audiovisuelle et de la communication est, selon le président Rémi Prosper Moretti, subordonnée à la présentation d’un carnet de vaccination contre la Covid-19.

L’annonce a été faite ce mardi 21 Septembre 2021 lors des travaux de la deuxième session ordinaire de l’année 2021. Plusieurs activités sont prévues pour cette deuxième session ordinaire qui va durer quatre mois.

Entre autres activités, il aura la poursuite des travaux d’attribution de nouvelles fréquences pour l’installation des radiodiffusions privées, l’examiner des bulletins n°2 des casiers judiciaires et les enquêtes de moralités obtenues de leurs juridictions pour l’attribution des automatisations aux requérants, à l’exploitation des sites internet fournissant des services de communication audiovisuelle et de presse écrite destinée au public, le dossier des demandes d’agrément ou d’homologation des décodeurs TNT et autres équipements.