Bénin: le parti RLC de Iréné Agossa dépose son dossier d’enregistrement au MISP

Après le congrès constitutif tenu en juin dernier à Bohicon, le parti Restaurer la Confiance (RLC) vient de soumettre son dossier au Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique (MISP) pour l’obtention de son récépissé d’enregistrement. La délégation du parti a été reçue ce mardi 14 septembre 2021.

Le partie RLC vient de poser un grand pas dans le processus de son enregistrement au Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique. Le dossier d’enregistrement a été reçu au Secrétariat du ministère pour étude. Les responsables du parti pourraient être rappelé d’ici peu pour effectuer d’éventuelles corrections. Dans le cas contraire, ils pourront recevoir dans un bref délai le récépissé provisoire d’enregistrement, qui précède le définitif, délivré après publication du premier récépissé au journal officiel.

Selon l’article 24 de la charte des partis politiques, le ministère de l’intérieur délivre le récépissé définitif dans un délai de huit (08) jours « à la réception de deux (02) exemplaires du Journal officiel de publication ». Si après réception des exemplaires du journal officiel, le ministère ne délivre pas le récépissé définitif « le parti politique acquiert définitivement la personnalité juridique »

Dirigé par Iréné josias Agossa, le parti RLC né au lendemain de la présidentielle d’avril 2021. Il avait servir de mouvement ayant conduit la candidature du duo Corentin Kohoué et Iréné Agossa. « Nous sommes réunis ici pour crier haut et fort la naissance de ce parti de l’opposition qui va restaurer la confiance et l’Etat de droit pour que nous quittions l’Etat de loi à l’Etat de droit. Nous voulons finir avec les fractures sociales, économiques, politiques, régionales voire ethniques », avait déclaré Iréné Agossa au cours du congrès constitutif.