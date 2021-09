Bénin: le ministre Didier Tonato et Léandre Houngbédji face à la presse ce vendredi

Le ministre du cadre de vie et du développement durable José Didier Tonato et le secrétaire général adjoint et porte parole du gouvernement, Léandre Wilfried Houngbédji étaient ce vendredi 17 Septembre 2021 face à la presse. Le déguerpissement de certaines populations à Xwlacodji et du côté sud de la route des pêches était au menu de l’entretien.

Qu’adviendra-t-il des personnes déguerpis du quartier Fiyégnon1et de la partie sud de la route des pêches?

C’est à cette question que s’est prêtée ce vendredi matin, le ministre Didier Tonato assisté pour la circonstance du porte parole du gouvernement.

La salle fleuve jaune du Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération a servi de cadre à cette conférence de presse.

L’objectif de cette sortie médiatique du gouvernement est d’éclairer l’opinion publique sur les raisons et la nécessité de libérer les zones concernées et ce que l’Etat compte faire pour assister les personnes déguerpies, car pour le ministre Tonato, la situation pose un problème social face à laquelle l’Etat restera indifférent.