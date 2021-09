Bénin: le DGPR appelé au secours d’un policier blessé et « sans assistance »

Le président de l’ONG BÉNIN DIASPORA ASSISTANCE alerte sur l’état de santé d’un policier admis depuis quelques mois à l’hôpital d’instruction des armées. Selon les informations fournies par Médard Koudébi, ce jeudi 16 septembre, le policier concerné serait depuis un mois « sans assistance », alors qu’il avait été blessé lors des violences électorales de la présidentielle d’avril dernier.

L’ONG BÉNIN DIASPORA ASSISTANCE lance un SOS au profit d’un policier admis aux soins à l’hôpital d’instruction des armées à Parakou. Selon le président de l’ONG, Médard Koudébi, le policier serait depuis un mois, « sans assistante ». Le lanceur d’alerte dit avoir été saisi par la famille du policier, déjà au bord du désespoir.

Selon les informations confiées à l’ONG BÉNIN DIASPORA ASSISTANCE, la police aurait accumulé des factures impayées à l’hôpital d’instruction des armées. Médard Koudébi invite le Directeur Général de la police républicaine, Soumaïla Yaya à se saisir du dossier, afin d’éviter le pire. Il faut noter que dans son message adressé au DGPR, Koudébi a parlé d’un second policier, blessé et qui serait dans la même situation.

Pour rappel, des violences ont éclaté dans le cadre de l’élections présidentielle au Bénin en avril dernier et plusieurs éléments des forces de défense et de sécurité avaient été pris à partie et blessés par des populations en colère. Les autorités militaires avaient pris en charge les éléments blessés mais apparemment il y en a qui continuent de souffrir le martyr.