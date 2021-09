Bénin: la police arrête 02 hommes pour viol sur mineure et proxénétisme à Klouékanmè

La police républicaine a mis la main sur deux hommes dans la commune de Klouékanmè. Ils sont accusés de viol, complicité de viol et proxénétisme. Les mis en cause sont gardés à vue et seront présentés au Procureur de la République cette semaine.

Pour viol et proxénétisme, deux hommes âgés respectivement de 26 et 31 ans, sont arrêtés et gardés à vue. Selon Frissons radio, l’homme de 26 ans est accusé de viol sur une mineure de 17 ans, élève dans un collège au Togo. Le second mis en cause, âgé de 31 ans , est quant à lui, épinglé pour proxénétisme.

Selon le média, le présumé proxénète exploite les serveuses d’une auberge en organisant des relations sexuelles payantes. Après les séances de jambes en l’air où des clients se font satisfaire par les filles, il vient récupérer des commissions sur la recette réalisée.