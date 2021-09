Bénin – Enseignement supérieur: décès de Gérard Degan, Recteur de l’UNSTIM

Dah Gérard Degan, Recteur Recteur de l’Université Nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématique d’Abomey (UNSTIM), est décédé ce mardi 07 septembre 2021.

Selon les premières informations parvenues à la rédaction de BNIN WEB TV, Dah Gérard Degan serait mort du Covid-19. Recteur de l’Université Nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématique d’Abomey (UNSTIM), l’illustre disparu est un Professeur Titulaire des Universités​, spécialisé en « Energie-Environnement ».

L’Université Nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (UNSTIM), est une université publique béninoise créée en 2016. Elle forme en Génie Mathématique et Modélisation, Génie Énergétique et des Procédés, et en Travaux Publics