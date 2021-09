Bénin: échanges entre Paul Hounkpè et l’ambassadrice des Pays -Bas sur les partis d’opposition

Le Chef de file de l’opposition, Paul Hounkpè a reçu ce mardi 7 septembre 2021, To Tjoelker-Kleve, ambassadrice des Pays-Bas près le Bénin. La dynamisation des partis politiques de l’opposition a été au cœur des échanges entre les deux personnalités.

La léthargie dans laquelle végètent actuellement les partis politiques d’opposition au régime du président Patrice Talon préoccupe l’ambassadrice des Pays-Bas près le Bénin. Consciente que l’opposition a un rôle fondamental à jouer dans un système démocratique, la diplomate a sollicité et obtenu une audience auprès du chef de fil de l’opposition, l’ancien ministre Paul Hounkpè.

Au cours de l’audience, l’hôte du secrétaire exécutif national du parti force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) a passé en revu les possibilités pour faire revenir sur la scène politique nationale une opposition plus attractive jouant sa partition à l’éclosion de la démocratie béninoise, à la promotion de la paix, de la jeunesse et des jeunes.

Sensible à la démarche de l’ambassadrice des Pays-Bas près le Bénin, le chef de file de l’opposition, l’ancien ministre de la culture, et secrétaire exécutif national du parti force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) a partagé avec cette dernière, les actions en cours pour réunir les partis politiques d’opposition et les redynamiser en vue des défis futurs.