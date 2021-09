Bénin: des sénateurs français reçus en audience par Louis Vlavonou

Une délégation de sénateurs français conduite par le député André Reichardt était ce mercredi 22 Septembre 2021 au cabinet du président de l’Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou.

Le président de l’Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou a reçu ce mercredi 22 Septembre 2021, une délégation de sénateur du groupe d’amitié et de coopération France-Afrique de l’Ouest.

Plusieurs sujets étaient au menu des échanges entre le président Louis Vlavonou et la délégation de sénateurs conduite par le parlementaire André Reichardt. La restitution des biens culturels, les questions sécuritaires et la redynamisation des relations entre le parlement béninois et le sénat français.

A la sortie de l’audience, André Reichardt, porte parole de la délégation a partagé avec la presse parlementaire le fruit de leur échange avec le premier responsable du parlement béninois.

« Nous sommes venus voir le président du parlement béninois pour lui parler de la restitution des œuvres d’art par la France au Bénin. Cette restitution a été votée par le sénat et il est de bon ton qu’on vienne voir de plus près comment ça se prépare« , a confié le député André Reichardt.

Pour sa part, le président Louis Vlavonou s’est engagé à travailler pour le renforcement de la relation entre la France et le Bénin dans les domaines sécuritaire, culturel, économique et sanitaire.

A la suite de l’audience avec le président Louis Vlavonou, la délégation a tenu une séance de travail les députés membres de la commission des relations extérieures.