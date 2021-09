Bénin: des anciens présidents de l’assemblée nationale reçus à domicile par Nicéphore Soglo

Le premier président de l’ère du renouveau démocratique, Nicéphore Soglo continue de faire le deuil de son épouse inhumée dans l’intimité familiale le samedi 11 Septembre dernier. Il a reçu le jeudi 16 Septembre dernier, le soutien moral d’anciens présidents de l’assemblée nationale conduits par le président Bruno Amoussou.

Une délégation d’anciens présidents de l’assemblée nationale, était ce jeudi 16 Septembre 2021 au domicile du président Nicéphore Dieudonné Soglo. La délégation d’anciens chefs parlementaires sont allés soutenir l’ancien président de la République qui a perdu son épouse le 25 Juillet dernier.

Le président Bruno Amoussou et ses collègues ont profité de cette visite de condoléances pour rendre hommage à la mémoire de la disparue avec qui ils ont mené ensemble des combats politiques. L’ex première dame et ancienne doyenne d’âge de l’assemblée nationale, Rosine Vieyra Soglo, aux dires de la délégation, est une femme de rigueur, de combativité dont l’une des caractéristiques est le travail bien fait.

En dehors du président Bruno Amoussou, on note la présence de l’ancien président Mathurin Koffi Nago et celle de Idji Kolawolé. Le président du parti du renouveau démocratique et ancien président de l’assemblée nationale, Me Adrien Houngbédji, absent au côté de ses pairs a transmis par leur soin, un message à la famille Soglo.