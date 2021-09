Bénin – Dernier hommage à Rosine Soglo: le message poétique de Boni Yayi à l’illustre disparue

Après les messages de condoléances adressés à Paris à l’ancien président Nicéphore Soglo, le président d’honneur des démocrates, Boni Yayi a rendu ce vendredi 10 Septembre à Cotonou, un dernier hommage à l’ex première dame Rosine Vieyra Soglo.

c’est à travers un message poétique porté à la famille de l’illustre disparue par son ex conseiller politique, Amos Elègbè et une délégation des démocrates. Dans son message en hommage à l’ex présidente fondatrice du parti de la renaissance du Bénin, l’ancien chef d’Etat boni Yayi loue la grandeur de la femme noire, de la femme africaine incarnée par l’ancienne député à l’assemblée nationale.

Le prince de Tchaourou trouve en la doyenne d’âge Rosine Vieyra Soglo arrachée à l’affection de sa famille le 25 Juillet dernier, une femme combattante qui a lutté de toutes ses forces contre l’avilissement et l’infériorité de la femme béninoise et africaine.

Une femme qui s’est imposée dans l’arène politique béninoise, chasse gardée de la gente masculine en déployant ses capacités d’analyse, de négociation et ses répliques lors des débats qui ont fait d’elle depuis la Conférence nationale à nos jours l’une des personnalités politiques incontournables et des plus avisées sur la scène politique nationale et notamment au Parlement qu’elle a animé sans désemparer et de main de maître.

Pour l’ancien président Boni Yayi, ce départ constitue une grosse perte pour notre pays. « Cependant, au regard de ton leadership politique, j’invite le peuple béninois et particulièrement les femmes et les jeunes à transformer leur douleur en courage et énergie pour poursuivre le combat pour la renaissance de notre Patrie qu’elle a mené sans répit« , lance-t-il à l’endroit de la jeunesse béninoise.

L’intégralité du message d’honneur de Boni Yayi

« Femme noire, femme africaine », comme le chantait le poète Camara Laye, maman Rosine Soglo l’est et l’a incarnée dans toutes ses dimensions. Tu as tour à tour été avec une rare dextérité mère et femme politique.

Mère d’une d’une extraordinaire affection, tu as donné à notre belle Patrie deux fils Liady et Galiou qui l’ont servie avec dévouement à des niveaux les plus élevés.

Femme combattante, tu as lutté de toutes tes forces contre l’avilissement et l’infériorité de la femme béninoise et africaine. Tes combats ont contribué à leur émancipation et élévation.

Femme politique, c’est dans l’arène politique injustement chasse gardée de la gente masculine que tu as le plus déployé ton génie à la surprise générale.

Tes capacités d’analyse, de négociation et tes répliques lors des débats ont fait de toi depuis la Conférence nationale à nos jours l’une des personnalités politiques incontournables et des plus avisées sur la scène politique nationale et notamment au Parlement que tu as animé sans désemparer et de main de maître.

Femme de vision, intellectuelle et honnête tu as été la première, contre toutes les oppositions à fonder un Parti politique, la puissante et redoutable Renaissance du Bénin dont tu as pris la tête.

Femme exceptionnelle, femme de lumière aux multiples charismes, ton départ constitue une grosse perte pour notre pays.

Cependant, au regard de ton leadership politique, j’invite le peuple béninois et particulièrement les femmes et les jeunes à transformer leur douleur en courage et énergie pour poursuivre le combat pour la renaissance de notre Patrie qu’elle a mené sans répit.

Grande dame, je m’incline avec un profond respect devant ta mémoire. Puisse le Seigneur de miséricorde t’accueillir dans sa lumière éternelle.

Dr Thomas Boni YAYI