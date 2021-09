Bénin: depuis la prison, Joël Aïvo rend hommage à Vincent Foly

Depuis la prison où il séjourne depuis le mois d’Avril, Joël Aïvo a rendu hommage à Vincent Foly, décédé le vendredi 03 septembre 2021. Pour le constitutionnaliste, la mort du patron de « La Nouvelle Tribune » est une perte pour la démocratie béninoise.

Incarcéré à la prison civile de Cotonou pour « atteinte à la sûreté de l’Etat et blanchiment de capitaux », Joël Aïvo pleure la mort de Vincent Foly, son « compagnon d’aventure ».

Je salue la mémoire de l’ami et rends hommage au grand professionnel des médias dont le dévouement et l’esprit de sacrifice marqueront notre génération et celles à venir.

Joël Aïvo