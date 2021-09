Bénin – Décès de Vincent Foly: ce que Boni Yayi pense du disparu

C’est avec beaucoup de peine et de consternation que je viens d’apprendre la douloureuse disparition de Monsieur Vincent Foly, Directeur de publication de la « Nouvelle Tribune ». C’est en ces termes que l’ancien président de la République, Dr Thomas Boni Yayi a exprimé sa douleur face au décès subit et surprenant de cette figure de proue de la presse, béninois.

La nouvelle est tombée dans la soirée de ce vendredi 3 Septembre 2021. Le directeur de publication du quotidien « La Nouvelle Tribune », Vincent Foly n’est plus.

A lire aussi: Bénin: les agents de l’ORTB déposés en prison visés par des sanctions administratives

Cette disparition subite de ce professionnel des médias attaché à la probité dans l’exercice de la profession a surpris plus d’un et n’a pas laissé indifférent l’ancien président Thomas Boni Yayi.

Dans un message de condoléance adressé à la famille éplorée et aux collaborateurs du disparu, l’ancien chef d’Etat affirme que cette disparition est une grosse perte pour la République et le peuple béninois.

« Monsieur FOLY s’est investi totalement avec courage et abnégation, dans la restauration et l’approfondissement de la Démocratie et de l’Etat de Droit de la personne humaine. », souligne-t-il dans son message avant de formuler ses condoléances à la famille éplorée.

« Je profite de cette occasion pour présenter au nom de mon Epouse de Souza Chantal, mes condoléances les plus attristées à la famille FOLY, à la République et à tout le Personnel de la « Nouvelle Tribune« , lit-on dans le message de Boni Yayi qui souhaite par ailleurs de tout cœur que les chandelles de la liberté de presse et d’expression défendues par l’illustre disparu, icône du journalisme de qualité, soient entretenues pour le bonheur du peuple béninois.