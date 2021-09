Bénin: décès de Pascal Coffi Hessou, ancien maire de la commune de Comè

L’ancien directeur de la Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels et Consommables Médicaux (CAME), Dr Pascal Coffi Hessou n’est plus. L’information de son décès a été annoncée ce mercredi 15 septembre 2021. De sources concordantes, il était souffrant depuis un bon moment.

Coffi Pascal Hessou est mort. Il est passé de vie à trépas des suites d’une longue maladie. Ancien directeur de la Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels et Consommables Médicaux (CAME), Pascal Coffi Hessou a été aussi maire de la commune de Comè.

En novembre 2015, Pascal Coffi Hessou a été admis dans l’Ordre du Mérite du Bénin des cadres de la Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels et Consommables Médicaux (CAME), par décret n° 2015-571 du 06 novembre 2015. L’illustre disparu était aussi un amoureux du football. Il a dirigé le mythique club « Les Requins de l’Atlantique ».