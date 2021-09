Bénin: décès de Nestor Wadagni, père du ministre de l’économie

Nestor Wadagni, père du ministre Romuald Wadagni, n’est plus. Il est décédé ce vendredi 03 septembre 2021.

Le ministre d’État de l’économie et des finances, Romuald Wadagni, a perdu son père. Nestor Wadagni, puisque c’est de lui qu’il s’agit, est passé de vie à trépas. De sources concordantes, sa mort serait liée à la Covid-19.

Vice-président du Conseil économique et social (Ces), Nestor Wadagni était membre du parti Union Progressiste (UP). Il fait partie des premiers docteurs sortis de l’Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques (IMSP) de Dangbo.