Bénin: décès de l’ancien ministre Nestor Amoussou Béhéton

Le colonel à la retraite Nestor Amoussou Béhéton est décédé. Il a déposé les armes dans la soirée du mardi 28 septembre 2021 au Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutougou MAGA de Cotonou (CNHU-HKM).

Nestor Amoussou Béhéton est passé de vie à trépas des suites d’une maladie. Ancien ministre dans le gouvernement des jeunes cadres, ex-ministre démissionnaire du gouvernement militaire révolutionnaire du Bénin, l’illustre disparu est un haut gradé de l’ancienne Gendarmerie nationale.

Actif et dévoué, il a été nommé en décembre 1980, Délégué militaire de la Province de l’Ouémé, il était en ce moment, Chef d’escadron. Cette nomination avait été actée par l’ex-président Mathieu Kérékou, qui avait comme ministre de l’intérieur, Vincent Guézogjè. « Il n’aura pas finalisé sa biographie et les mémoires du vieux soldat qu’il écrivait depuis quelques temps déjà à l’intention de ses jeunes frères d’armes et de ses concitoyens », a confié une source proche du défunt.