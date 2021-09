Bénin: décès de Gérard Adounsiba, ancien maire d’Adjohoun

Le Conseil communal d’Adjohoun est en deuil. L’ancien maire et actuel membre du Conseil, Gérard Adounsiba, est décédé ce mercredi 08 septembre 2021.

Gérard Adounsiba est passé de vie à trépas. L’ancien maire de la commune d’Adjohoun s’en est allé. « C’est avec un grand regret que nous venons apprendre dans la matinée de ce Mercredi 08 Septembre, le rappel à Dieu de notre très cher collègue, le Conseiller Gérard Adounsiba, ancien Maire d’Adjohoun et actuel Conseiller communal de l’arrondissement d’Azowlissé », a écrit l’actuel maire François Zannougbo.

Au nom du Conseil communal et en son nom propre, François Zannougbo a présenté ses vives condoléances aux populations d’Adjohoun et particulièrement à la famille de l’illustre disparu. Gérard Adounsiba a été élu Conseiller communal aux dernières élections communales de mai 2020, sur la liste du parti Union Progressiste (UP).