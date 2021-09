Bénin – Crue du fleuve Mono: 5 villages d’Athiémé totalement submergés par les eaux

Le niveau de la crue du fleuve Mono est actuellement assez critique. Depuis l’ouverture du barrage hydroélectrique de Nagbéto sur le fleuve Mono le jeudi 2 Septembre dernier, plusieurs villages de la Commune d’Athiémé sont sous l’eau.

L’ouverture le Jeudi 2 Septembre 2021 du barrage hydroélectrique de Nagbéto, en vue de l’évacuation du trop plein d’eau constaté au niveau du barrage a provoqué l’immersion de plusieurs village à Athiémé.

Cinq villages dans quatre arrondissements de la commune d’Athiémé sont, depuis quelques jours, sous l’eau. Selon les informations de l’agence Bénin presse, l’évacuation du trop plein d’eau a occasionné le débordement du fleuve qui a atteint ce lundi 6 Septembre à 08 h56 minutes la hauteur de 7,9 mètres au niveau du limnimètre installé au bord dudit fleuve à Athiémé.

Avec cette hauteur, six villages à savoir Adjassincondji dans l’arrondissement de Dédékpoè, Togblo et Adhamè dans l’arrondissement d’Atchannou, Aguidahoué dans l’arrondissement d’Adohoun et Athiémégan dans l’arrondissement central, le village de Houèglé dans l’arrondissement d’Atchannou, subissent les affres de la montée des eaux du fleuve Mono.

A la faveur de la cérémonie des couleurs ce lundi, le préfet du département Bienvenu D. Milohin, président de la plateforme départementale de suivi, de gestion et d’adaptation des risques et catastrophes, a fait savoir que, compte tenue de la situation actuelle (COVID19), le regroupement des populations sinistrées sous des tentes sera quasiment impossible cette année.

Il a donc invité les populations de bonne volonté et susceptibles d’accueillir à domicile des sinistrées à le faire en attendant que la situation soit sous contrôle. Il faut préciser qu’un tour au bord du fleuve Mono à Athiémé ce même jour a permis de constater la présence des éléments de la police fluviale de la commune pour empêcher les populations de traverser le fleuve et d’éviter les cas de noyade.