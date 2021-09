Bénin – Crue des cours d’eau, marigots et rivières: les cas de noyade se multiplient

Les dernières pluies diluviennes qui arrosent le territoire béninois continuent de faire des victimes à cause des crues des cours d’eau, marigots et rivières. Une jeune fille âgée de 14 ans est morte noyée, mercredi 08 septembre 2021, dans un marigot à Derassi, commune de Kalalé, ville située au nord-est du Bénin, dans le département du Borgou.

Le drame est survenu, mercredi 08 septembre 2021, dans un marigot à Derassi, commune de Kalalé, ville située au nord-est du Bénin, dans le département du Borgou. Selon les faits rapportés par la Radio communautaire SU TII DERA de Nikki, la jeune fille de 14 ans se serait rendue au marigot pour faire sa lessive quotidienne. Mais, elle trouvera la mort par noyade dans le marigot.

« Vêtement déposé au bord du marigot, pied en l’air et tête enfoncée dans le trou rempli d’eau ; tel est le constat affreux fait par sa mère qui alerta son frère » nous rapporte le média. Le corps a été remis aux parents pour inhumation après le constat d’usage des autorités compétentes.

Il faut préciser que ces cas de noyades deviennent récurrents, ces derniers jours. Il y a quelques jours, notre source avait déjà rapporté deux cas de noyade dans la même localité. Ces drames surviennent alors qu’une crue est enregistrée au niveau des cours d’eau, marigots et rivières de la localité, suite aux dernières pluies diluviennes. Une situation qui doit interpeller les autorités locales à régulièrement appeler les populations à une plus grande vigilance et à une surveillance accrue des enfants.