Bénin: reprise à la Criet du procès de Paulin Dossa ce jeudi 02 septembre

Paulin Dossa retourne à la barre ce jeudi 02 septembre 2021. Poursuivi pour « complot contre l’autorité de l’État », il sera à nouveau devant les juges de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).

Arrêté dans le cadre des violences électorales d’avril 2021, l’ancien directeur de la LNB, Vice-président du parti Les Démocrates, sera de nouveau à la barre ce jour. Une deuxième comparution qui sera consacrée à la réponse de la Cour à la demande du ministère public.

En effet, à l’audience du 05 août dernier, le ministère public avait demandé à la Cour de se déclarer incompétente dans le dossier et de le renvoyer en instruction. Il faut souligner qu’au cours de cette même audience, Paulin Dossa a plaidé non coupable et dit ne pas se reconnaître dans les faits qui lui sont reprochés.