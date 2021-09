Bénin – CE: les remplaçants d’Adam Soulé et Adolphe Djiman installés ce mercredi

Le conseil électoral sera au complet dès le mercredi 22 Septembre prochain. Les deux personnalités manquantes, après les démissions d’Adam Soulé et de Adolphe Djiman seront officiellement installées.

Après la démission de Abou Boukari Adam Soulé et de Adolphe Djiman, leurs remplaçants au sein du conseil électoral seront installés le mercredi 22 Septembre.

Après la démission du représentant du Bloc Républicain, Abou Boukari Adam Soulé, il a été remplacé par l’ancien ministre François Abiola.

A lire aussi: Covid-19 au Bénin: prorogation de l’inscription des PME pour l’assistance financière de l’État

Le parti a opté pour un homme en dépit de la volonté manifeste du président de la République de voir l’entrée d’une femme au sein du conseil. Un vœu en passe de se réaliser grâce à la démission de Adolphe Djiman.

Selon le quotidien du service public, le chef de l’Etat a choisi une femme pour remplacer son représentant démissionnaire.

Tout un mystère est fait pour l’heure autour du nom de celle qui a été choisie par le chef de l’exécutif pour siéger aux côtés des anciens ministres Sacca Lafia et François Abiola.

Le secret sera alors gardé autour de ce nom jusqu’au mercredi 22 Septembre 2021, jour de la prestation de serment qui aura lieu à Sèmè-City à l’annexe de la Présidence de la République

Quid du Conseil électoral ?

Prévu par le nouveau Code électoral en vigueur au Bénin, le Conseil électoral, conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi, portant Code électoral en République du Bénin, veille à la bonne organisation des scrutins et à la sincérité des votes.

Il adopte le règlement intérieur de la Céna, approuve le programme d’activités de la Direction générale des élections, approuve les projets de budget élaborés par la Direction générale des élections, approuve le rapport d’activités de la Direction générale des élections, organise des concertations avec toutes les parties prenantes du processus électoral, informe l’opinion du chronogramme de chaque élection, examine les dossiers de candidature, valide et publie les candidatures.

Il doit aussi, aux termes des dispositions du même article 19, s’assurer de la mise en place, à temps, du matériel électoral et des documents électoraux. Par ailleurs, le Conseil électoral adresse toutes communications importantes aux candidats et aux partis, veille à la publication et à la notification, aux personnes concernées, de la liste des membres des postes de vote et autres agents électoraux.