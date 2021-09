Bénin: Canal + lance Nathan TV, 1ère chaine éducative francophone africaine

Deux nouvelles chaînes et des nouveautés s’ajoutent au contenus de la chaîne Canal +. C’est l’annonce faite ce mercredi 29 septembre 2021 par la direction générale de Canal+ Bénin.

A partir du jeudi 30 septembre 2021, la chaîne Canal + va offrir des innovations à ses abonnés en leur proposant le meilleur de la télévision et du divertissement. Selon les informations données par Yacine Alao, Directrice Générale de Canal + Bénin, Canal+ devient Canal+ première, la chaine des 1ère diffusions et des évènements.

Canal+ Comédie devient Canal+Pop, la chaine du grand divertissement avec de l’humour, des émissions, mais aussi des films et des séries incontournables. Disponible dès la formule Access, cette chaîne permet de proposer aux abonnés le meilleur des chaînes Canal+. Toujours comme nouveauté, Canal+ Cinéma offre désormais tous les soirs, un rendez-vous cinéma exclusif pour répondre à toutes les envies des cinéphiles.

Pour Raïssa Kouakanou, Nathan TV est la première chaine éducative en Afrique francophone. Elle est destinée , a-t-elle expliqué, aux écoliers de CE1 au CM2 avec des cours complet en mathématiques et en français. C’est une chaîne dédiée aux tout petits qui dispose de plus de 500 leçons de 13 à 26 minutes. Cette nouvelle chaîne est accessible à partir du bouquet access.

Canal + propose également à partir du 30 septembre des options anglophones à savoir, English packs Basic et English pack plus à partir de 5000F qui sont tous composées de divertissement, série, cinéma, information jeunesse, sport et découverte partagés en anglais. A noter que les chaînes Canal+ Pop et Nathan Tv sont désormais inclus dans toutes les formules et dès la formule Access.

Tumba Kongolo, responsable réabonnement de Canal+Bénin, informe les téléspectateurs amoureux du cuir rond des différents programmes sportifs pour les trois prochains mois. « Je vous invite à suivre le championnat parce que le meilleur c’est maintenant en ligue 1 », a-t-il affirmé. Il invite les amoureux du cuir rond à se réabonner pour suivre Lionel Messi en série A.

Canal+ première et des contenus originaux

En plus de nouvelles chaînes, à partir d’octobre 2021, de nouvelles émissions arrivent sur Canal+ avec un tout nouveau rendez-vous culturel sur Canal+ première et de nouvelles émissions inédite sur canal+ Pop pour faire le plein d’actu, de découverte , d’humour et de divertissement.

Deux série Canal+ Original feront l’évènement de Canal+ première avec manjak en octobre et Mami Wata, le mystère d’Iveza en novembre. Quant aux chaînes Canal+ actions , Canal+ Elle et Canal+ Cinéma, elles continueront d’offrir le meilleur de leur genre afin de satisfaire tous les abonnés quels que soient leur âge et leurs goûts télévisuels.