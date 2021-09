Bénin-CAMES: liste des enseignants de l’UP et de l’UNA admis à de nouveaux grades

Au Bénin, l’UAC et l’UNSTIM ne sont pas les seules universités publiques ayant réussi à inscrire des enseignants aux grades supérieurs, au Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES), l’Université de Parakou (UP) et l’Université nationale d’agriculture (l’Una) comptent aussi des enseignants admis.

Dans différentes filières de formation et disciplines, plusieurs enseignants de l’Una et de l’UP sont passés aux grades de Maître assistant, Maître de conférences et Professeur titulaire. Retrouvez la liste ci-dessous.