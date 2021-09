Bénin – CAMES: liste des enseignants de l’UAC admis à de nouveaux grades

Le Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES) a publié ce mercredi 15 septembre 2021, la liste des enseignants admis à de nouveaux grades. Ladite liste est issue des résultats de la 43e session des Comités Consultatifs Interafricains (CCI), validés par le Comité Consultatif Général (CCG) qui s’est réuni par visioconférence les 14 et 15 septembre 2021.

108 enseignants de l’Université d’Abomey-Calavi sont admis à de nouveaux grades à l’issue des travaux du CAMES. On y retrouve des Maîtres assistants, Maîtres de conférences et des Professeurs titulaires. Dans le rang des Professeurs titulaires, la présence remarquable du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Yayi, n’est pas passée inaperçue. Retrouvez ci-dessous la liste complète.