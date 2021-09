Bénin: Boni Yayi fait le point de sa rencontre avec Patrice Talon

L’ancien président de la République Thomas Boni Yayi était dans la matinée de ce mercredi 22 Septembre 2021 l’hôte du président Patrice Talon. Les deux hommes d’Etat ont discuté des sujets d’intérêt national.

Quelques heures après l’audience au palais de la République, le président d’honneur du parti « Les Démocrates » partage avec ses compatriotes la substance des sujets abordés avec son successeur.

» Le Président Talon et moi avons fait le tour d’horizon sur les questions de paix, de sécurité, de démocratie et de développement dans notre pays« , partage Boni Yayi sur sa Page Facebook.

La décrispation est nécessaire pour une paix durable

A croire l’ancien chef d’Etat, il ne s’agit pas d’une question Talon-Yayi mais la question est plutôt de savoir que faire pour que les béninois savourent la joie, le plaisir et le consensus pour affronter les défis et chocs intérieurs et extérieurs auxquels le pays reste confronté, en particulier lors des consultations électorales ces trois dernières années.

Pour parvenir à cette décrispation, Boni Yayi estime qu’il faut des mesures urgentes à savoir:

Mettre fin à toutes les arrestations politiques et d’opinion pour permettre à tous nos compatriotes réfugiés récemment à l’étranger de rentrer chez eux,

Libérer tous les détenus politiques dont entre autres nos compatriotes Madame la ministre Reckyath Madougou et le Professeur Joël Aïvo candidats recalés à la dernière Présidentielle,

Bien évidemment aussi, le cas de nombreux jeunes en souffrance dans nos prisons ,

Puiser dans l’arsenal institutionnel idoine afin de favoriser le retour sans délai dans la mère Patrie de tous les exilés politiques condamnés ou non,

Institutionnaliser une concertation périodique avec les Anciens Présidents et autres sages de la société civile pour prévenir toute crise susceptible de remettre en cause notre démocratie,

Ouvrir une concertation avec la classe politique en vue de discuter des questions politiques, sources de crispation sociale et d’éviter toutes formes d’exclusion.

Pour les exilés, les plus célèbres sont connus. Ce sont Mesdames et Messieurs Fatoumata Djibril , Sébastien Ajavon, Komi Koutché, Valentin Djenontin, Lehady Soglo, Simplice CODJO, Léonce Houngbadji,

Il faut donc une solution Politique pour juguler cette crise politique. Ma requête est celle du Président SOGLO et de tout un peuple.

Il appartient au Président TALON de prendre en urgence une décision historique et patriotique pour le bien de la Nation, l’intérêt général, ce qui permettra, aux filles et fils du Bénin, d’apporter leurs pierres à l’édification de notre Grand et Beau pays.

Enfin, le Dialogue pour empêcher les morts est préférable qu’attendre les morts avant de dialoguer.

Que le Père Céleste bénisse notre Patrie commune.