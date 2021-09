Bénin – Arnaque autour des Concours: Mathys Adidjatou invite à la vigilance

A travers un communiqué en date à Cotonou du 24 Septembre 2021, le ministère du travail et de la fonction publique invite les candidats et les parents de candidats à faire preuve de vigilance pour ne pas tomber dans les pièges des individus sans foi ni loi qui saisissent toutes les opportunités pour se faire du gain facile.

Dans le communiqué signé pour ordre par le directeur de cabinet du ministre du travail et de la fonction publique, Mathys Adidjatou inique que des individus se faisant passer pour de hauts cadres du département ministériel promettent à des candidats ou à leurs parents d’œuvrer pour que leur noms soient sur la liste des admis, dans le but de les arnaquer.

A lire aussi: Bénin; Centre de Promotion de l’Artisanat (CPA): les artisans sommés de vider les lieux

A cet égard, le ministre du travail et de la fonction publique rassure le public qu’avec l’informatisation du système de recrutement dans la fonction publique, le processus est d’une grande transparence et qu’aucune intervention, manipulation de dossier ou de résultat n’est possible.

Par conséquent, le ministre invite la population à la vigilance et l’exhorte à dénoncer ces personnes indélicates à la recherche de gains faciles mais qui s’exposent à la rigueur des textes en vigueur.