Bénin: après leur passation de témoin fictive, les 2 directeurs de l’EPP Egbèdjè traduit en conseil de discipline

A quelques heures après la rentrée scolaire et académique 2021-2022, des images publiées sur les réseaux sociaux montrant une cérémonie de passation de charge en pleine brousse entre un ancien et un nouveau directeur d’une école primaire a suscité un déferlement de commentaires. Les images abondamment relayées même par des médias internationaux a conduit à la suspension des deux directeurs.

On était le 15 Septembre. Les écoles après plusieurs mois de vacances venaient d’ouvrir leurs portes. Dans une brousse dans la Commune de Kétou dans le département du plateau, un ancien directeur a passé le témoin à son successeur. Cette cérémonie insolite de passation de charge pour l’administration de l’école primaire publique Egbédjè a suscité de vives polémiques sur les réseaux sociaux. Motif.

Les images qui ont circulé relayant la cérémonie de passation de témoin entre les deux directeurs relèvent plutôt de la fiction. La cérémonie se déroulait dans la brousse, aucune infrastructure n’était visible pour témoigner de l’existence d’une école (voir photo en dessous)

Sur les images prises le 15 septembre lors de la passation de témoin, on voit deux hommes tenant des documents en main en pleine brousse à Egbèdjè, une localité de la Commune de Kétou. Il s’agit du directeur sortant et son successeur qui venait d’être nommé par le ministère des Enseignements maternel et primaire.

Les deux directeurs suspendus et conduits en conseil de discipline

Les images de passations de témoin dans cette école fictive sont rapidement devenues virales au point de retenir l’attention « des observateurs de France 24 » qui ont cherché à en savoir plus. Joint, Thierry Dovonou, secrétaire général du Syndicat national des professeurs permanents et contractuels du Bénin (Synappec) estime que le cas de EPP Egbédjè n’est pas un cas isolé.

» Ces directeurs se sont pris en photo pour dénoncer le manque d’infrastructures scolaires dont souffre le secteur de l’éducation. Cette école manque de tout, il n’y a pas de salles de classe, il n’y a pas de tables-bancs, pas de commodités et pourtant les autorités y ont envoyé des directeurs« , se désole l’enseignant.

Contactée par la rédaction des Observateurs de France 24, Aminata Dia, chargée de communication du ministère des Enseignements maternel et primaire, évoque un dysfonctionnement au sein des services du ministère.

Selon elle, il y a bien une école qui existe dans ce village. Elle a été créée en 2014 en suivant la procédure de création d’une école en vigueur et le ministère a pris toutes les dispositions pour y nommer un directeur. « Mais il faut rappeler qu’après un conflit entre éleveurs et agriculteurs, il y a trois ans, les populations ont fui la zone. Elle n’était donc plus viable et l’école n’a pas vraiment évolué« , clarifie-t-elle.

Mieux, l’agent du ministère de l’enseignement maternel et primaire, poursuit en précisant que les autorités locales et le chef régional pédagogique devraient normalement remonter l’information selon laquelle les populations ne sont pas encore là ou qu’elles reviennent petit-à-petit. « Auquel cas, il faut réhabiliter l’école. Cela n’a pas été fait. Mais vu que l’école existe bien dans les fichiers, il est normal qu’un directeur y soit affecté« , a laissé entendre Aminata Dia.

Mais selon les dernières informations de « Inf’auzénith », les deux directeurs pris en photo dans cette cérémonie atypique de passation de témoin ont été suspendus et conduits en conseil de discipline par leur hiérarchie.