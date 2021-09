Bénin : Alain Hinkatin, nouveau Directeur Général des Douanes et Droits Indirects

La douane béninoise a un nouveau directeur général. Son nom est Alain Hinkati. Il a été nommé ce mercredi 22 septembre 2021 en conseil des ministres.

Charles Inoussa Sacca est désormais ancien directeur général de la douane. Il a été limogé ce mercredi et remplacé par un nouveau directeur. Son remplaçant a pour non Alain Hinkati. Le nouveau patron des disciples de Saint Mathieu va continuer l’œuvre de son prédécesseur notamment la mobilisation transparente des ressources de l’Etat.

Pour rappel, Alain Hinkatin avait été nommé administrateur provisoire à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (Ccib), en 2019 sur proposition du ministre du commerce et de l’industrie, Serge Ahissou. A noter que le limogeage du colonel Charles Inoussa Sacca intervient quelques jours après plusieurs affaires de fraudes et de détournement à la douane béninoise. Il va désormais jouer le rôle de conseiller technique auprès du ministre de l’économie et des finances.