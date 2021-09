Bénin: 95,3 milliards FCFA de coton exportés au 1er trimestre 2021

Le point des produits les plus vendus au premier trimestre de l’année 2021 est fait dans le Bulletin des statistiques du commerce extérieur. Ce document récemment publié par l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE), place le coton dans le top 10 des produits principaux exportés.

Selon le Bulletin des statistiques du commerce extérieur le coton est largement en tête des ventes à l’extérieur du trimestre. « Le coton (à l’exclusion des linters), non cardé ni peigné est largement en tête des ventes à l’extérieur du trimestre, affichant une valeur de 95,3 milliards francs CFA (102,639,1 tonnes) », lit-on à la page 3 du Bulletin trimestriel. A la suite du coton dans le top 10, on retrouve les tourteaux et autres résidus solides en deuxième position, cédés à 5,5 milliards francs CFA pour 144 227,5 tonnes.

Globalement, l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE) note une hausse des exportations au cours du premier trimestre 2021. Cette hausse est évaluée à 139,9 milliards de FCFA contre 96,2 milliards de FCFA pour les 3 derniers mois de l’année 2020, soit 45,4% d’augmentation. A noter que les 10 principaux produits inscrits dans le top 10 ont une valeur totale de 123,9 milliards FCFA, soit 88,6% de la valeur totale des exportations du Bénin pour le premier trimestre 2021.

Le Bénin, premier producteur du coton en Afrique

Le Bénin s’est hissé sur le toit des pays producteurs de coton en Afrique depuis 2018. Le pays a occupé cette place pour le compte de la campagne 2018-2019 avec une production totale de 678 000 tonnes. Depuis, la production s’est accru pour maintenir le Bénin au premier rang en Afrique.

Pour le compte des campagnes cotonnières 2019-2020 et 2020-2021, le Bénin a récolté respectivement 714 714 tonnes et 728 000 tonnes.

Intégralité du Bulletin des statistiques du commerce extérieur